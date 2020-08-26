【現場直播】評審委員會公布金鐘入圍名單｜2020.8.26

第55屆電視金鐘獎入圍名單在今（26日）下午2點揭曉，將由上屆以《我們與惡的距離》奪下戲劇節目男配角獎的溫昇豪、金鐘主持人黃子佼與文化部代表公布入圍名單，今年台劇尤以《想見你》、《俗女養成記》和《誰是被害者》等戲備受矚目。

《想見你》的柯佳嬿、許光漢迎帝后呼聲大，倍受矚目的還有《鏡子森林》詮釋記者的楊謹華、《誰是被害者》扮亞斯伯格症的鑑識專家張孝全、《噬罪者》飾演更生人的莊凱勛，而《俗女養成記》的「陳嘉玲」謝盈萱、「嘉玲爸」陳竹昇以及「小嘉玲」童星吳以涵皆有望入圍，中時電子報將全程直播，請務必鎖定。（內文持續更新）

特別獎項

終身貢獻獎：林正雄（林義雄）、陳麗如（小鳳仙）

生活風格節目主持人

鄭雅文／Follow Alana

王曉書／聽聽看

高怡萍／家庭八點檔轉轉發現愛

夢多／大谷主水（地球的慶典）

藍心湄／女人我最大

益智及實境節目獎主持人獎

胡瓜、瑪麗亞／歡樂智多星

曾國城、蔡尚樺／全民星攻略

黃子佼、吳姍儒／一呼百應之揪團大考驗

楊貴媚、ＳＯＡＣ、范少勳／阮三個２

綜藝節目主持人

吳宗憲、陳漢典、Lulu／綜藝大熱門

浩子、亂彈阿翔／台灣金頌

許效舜／瘋神無雙

曾國城、巴鈺／一袋女王

戲劇節目男配角獎

侯彥西／用九柑仔店

馬力歐／國際橋牌社曹

曹晏豪／噬罪者

楊烈／苦力

蔡阿炮／苦力

戲劇節目女配角獎

李劭婕／烏陰天的好日子

李璇／大林學校

袁艾菲／我們不能是朋友

蔡淑臻／噬罪者

謝瓊煖／苦力

戲劇節目男主角

姚淳耀／鏡子森林

張孝全／誰是被害者

莊凱勛／噬罪者

許光漢／想見你

蔡昌憲／苦力

戲劇節目女主角

天心／最佳利益

柯佳嬿／想見你

莫允雯／用九柑仔店

楊謹華／鏡子森林

戲劇節目導演獎

李岳峰、張志鴻／苦力

李權洋、鄭文堂／鏡子森林

高炳權、曾英停／用九柑仔店

莊絢維、陳冠仲／誰是被害者

黃天仁／想見你

迷你劇集（電視電影）男主角獎

洪都拉斯／公視人生劇展盲人阿清

張孝全／最夢者

莫子儀／追兇５００天

陳竹昇／公視人生劇展－殘值

游安順／新創短片電影 大吉

迷你劇集女配角

丁寧／公視人生劇展 殘值

范曉萱／罪夢者

楊麗音／俗女養成記

琇琴／俗女養成記

謝欣穎／住戶公約第一條

迷你劇集(電視電影)女主角

小薰(黃瀞怡)／追兇500天

吳以涵／俗女養成記

吳奕蓉／客家電視電影院－大桔大利 闔家平安

李又汝／無主之子

謝盈萱／俗女養成記

戲劇節目獎

用九柑仔店

想見你

誰是被害者

噬罪者

鏡子森林

迷你劇集（電視電影）編劇獎

林志儒、劉存菌／客家電視電影院－大桔大利闔家平安

蔡俊彬、劉宇／公視人生劇展－殘值

薛昭輝／公視人生劇展盲人阿清

嚴藝文、范芷綺、黃小貓／俗女養成記

靳家驊／新創電影短片 大吉

迷你劇集獎

俗女養成記

罪夢者

糖糖Ｏｎｌｉｎｅ

迷你劇集導演獎：

林志儒／客家電視電影院 大桔大利闔家平安

賴建穎／公視迷你電影院 釘子花

薛朝輝／公視人生劇展盲人阿清

嚴藝文、陳長論／俗女養成記

靳家驊／新創電影短片 大吉

(中時新聞網)