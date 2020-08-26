青年就業來新北！新北市政府27日上午10時至下午2時，在新北市政府6樓大禮堂跨局處辦理「屆退役男暨青年聯合徵才活動」，現場邀請微星、緯創、聖威光電、東坤國際、春水堂等45家廠商，超過1400個職缺，歡迎青年朋友踴躍前往參加。

本場次參加徵才廠商科技製造業達4成4，職缺多為起薪4萬元之工程師，另外旅宿餐飲業2成9，也開出4萬元起薪儲備店長及3萬5起外場人員。歡迎有興趣的青年求職者屆退役男及市民朋友，提前做好準備來「找」工作。

勞工局長陳瑞嘉表示，近年來開始與民政局及榮服處共同辦理多場聯合徵才，協助本市轄內屆退役男、替代役及更多不同對象別的市民朋友，順利尋覓合適工作機會。現場亦有求職VR體驗、履歷健診專區，為青年朋友提供多樣化的就業服務。

民政局長柯慶忠表示，今年因疫情影響，役男退伍後就業問題更加困難，不過新北化憂心為動力，以役男為主要對象的就業媒合活動，更廣邀國防部陸、海、空三軍各部隊屆退國軍參與，廣邀有意在大台北工作求職的民眾都能順利媒合，退伍後即能銜接職場，安心就業。

另為協助青年就業，新北市領先全國推出青年就業三箭「初次尋職青年就業服務」、「非典型勞動青年轉正職輔導」以及「斜槓青年職能培力」；在今年再推出「應屆畢業職業訓練補助」及「應屆畢業青年初次尋職就業服務2.0」，力挺應屆畢業青年度過疫情就業冰河期，提供2萬元訓練補助及1.5萬元輔導津貼，一同與畢業生勇闖職涯。

為持續服務新北各地求職者並促進在地就業，新北辦理百場徵才遍及各區，9/2(三) 中和秀峰市民活動中心、9/3(四) 三重體育館、9/10(四) 瑞芳區公所、9/11(五) 烏來第二活動中心及蘆洲區公所，產業多元，歡迎求職青年及民眾踴躍前往參加。各場次徵才活動仍以網頁公告為主，場次詳情請上「新北市人力網」或電洽0800-091-580（您就業、我幫您），將有專人為您服務。

(工商 )