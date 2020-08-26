時代力量日前爆發錄音檔風波，導致苗栗縣議員曾玟學退黨；《聯合報》昨日再揭露新的錄音檔，內容有前立委黃國昌於去年總統大選期間曾自豪表示，「總統辯論台要是我站上去，會讓蔡英文很挫」，引發政壇熱議。對此，民進黨立委許智傑今(26)日表示，黃國昌的確有能力，只是他太高傲了，如果他可以學會謙虛不臭屁，未來才會更好。

對於時代力量近期的風波，許智傑也說，黃國昌的獨斷霸道，並壓迫時代力量的黨內民主機制，已讓許多年輕議員和黨員出走，他說，受到質疑的黃國昌，若不檢討改進，將會成為時代力量前進的絆腳石。

民進黨立委陳亭妃則說，這是時代力量家務事，這部分就留待黃國昌自己站出來說清楚，確實一波一波的紛爭，甚至內部意見不同的狀況，已經造成了時力很大的傷害。她也表示，有不斷的錄音檔流出，這都是時力可能要面對最關鍵的時刻，而且必須解決的重要問題。

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(中時新聞網)