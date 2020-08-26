輕軌取代台鐵進基隆 馬英九：非常不贊成 14:222020/08/26 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 馬英九說，「我不贊成將鐵路擋在基隆外」，輕軌沒有專屬路權，維持鐵路較符合當地人願望。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆輕軌爭議不斷，前總統馬英九26日率「大九學堂」青年營隊到基隆參訪，一行人前往清法戰爭紀念園區了解歷史脈絡，會後媒體提及未來輕軌架設對，台鐵可能不進基隆，對此，馬英九表示，非常不贊成將台鐵擋在基隆外。 媒體向馬英九詢問，國民黨過去主張讓捷運進入基隆，但現在可能改為輕軌，許多市民擔心輕軌營運後，台鐵不再進入基隆。對此，馬英九回應指出，捷運也有他的問題，但鐵路對基隆非常重要，「我不贊成將鐵路擋在基隆外」，輕軌沒有專屬路權，維持鐵路較符合當地人願望。 (中時 ) #基隆 #輕軌 #馬英九 #台鐵 #爭議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡詩萍轟忽視大陸缺點 馬英九：他不了解「九二共識」 10:112020/08/26 政治 啟用才5年 26億基隆火車站恐因輕軌「走鐘」 07:412020/08/25 政治 桃園夫妻離婚沒離成又吵 莽夫勒死妻 二審改輕判9年 11:552020/08/26 社會 馬再批蔡：第一波攻擊可能生靈塗炭 總統不能開玩笑 10:462020/08/26 政治 基隆公車站牌常秀逗 民眾枯等 04:102020/08/26 地方新聞 跨境轉投資 轉不動了 04:102020/08/26 時論廣場 陳水扁也參戰！批馬英九：最沒資格唱衰國家不安全 08:392020/08/25 政治 跨界聯名就是夯 觀光飯店月餅搶蹭新食尚 09:432020/08/26 旅遊 馬英九喊首戰即終戰 黃光芹：蠱惑台灣人直接投降 21:372020/08/25 政治 古蹟婚禮夯 基隆聯合婚禮9／30日登場 09:172020/08/26 生活 生活熱門新聞 別以為今年颱風都很鳥 吳德榮示警：後面有一個猛的 - 生活 逛藥局驚見中衛口罩沒人買 她搶2盒下一秒悲劇 - 生活 雷雨彈狂炸台南 民眾驚：淹水30公分機車完蛋了 - 生活 「梅莎」颱風將誕生恐比巴威強 專家：路徑很接近台灣 - 生活 味精被錯怪了 吃多會口渴 其實凶手是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。