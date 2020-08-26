基隆輕軌爭議不斷，前總統馬英九26日率「大九學堂」青年營隊到基隆參訪，一行人前往清法戰爭紀念園區了解歷史脈絡，會後媒體提及未來輕軌架設對，台鐵可能不進基隆，對此，馬英九表示，非常不贊成將台鐵擋在基隆外。

媒體向馬英九詢問，國民黨過去主張讓捷運進入基隆，但現在可能改為輕軌，許多市民擔心輕軌營運後，台鐵不再進入基隆。對此，馬英九回應指出，捷運也有他的問題，但鐵路對基隆非常重要，「我不贊成將鐵路擋在基隆外」，輕軌沒有專屬路權，維持鐵路較符合當地人願望。

(中時 )