不堪大雨直直落 台南40年老榕樹倒塌壓毀1車 13:542020/08/26 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南仁德區保華宮前的榕樹倒塌壓到一輛自小客車。(鄭晴而提供／曹婷婷台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保華宮前的老榕樹倒塌。(曹婷婷攝) 遭榕樹壓毀的車子。(曹婷婷攝) 台南市仁德區保華宮一棵40幾年、生病的老榕樹，疑似因近期雨勢不斷加上今天強降雨關係，樹木不堪負荷，在上午7點半左右，榕樹突然倒下壓垮停在樹下的一台自小客車，所幸，當時車上沒人，未釀傷亡。仁德區成功里長鄭晴而表示，據了解，廟方之前曾請專家治療這棵已生病榕樹，樹底下也做了支撐加固，但可能近期頻有大雨，樹木禁不起大雨折損而倒下。 (中時 ) #榕樹 #仁德 #大雨 #生病 #樹木 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海上大戰2／風電毀海床魚屍遍布 討海人收入慘剩10分之1 08:472020/08/25 社會 雨彈轟炸 台南東區路邊椰子樹「彎腰」工務局火速鋸斷 12:452020/08/26 寶島 台南火車站熱區 增174席停車位 04:102020/08/26 地方新聞 台南凌晨閃電不斷 三爺溪暴漲 地下道淹水近2米 10:302020/08/26 生活 揮別陰暗破漏 台南市勞工局修繕仁德弱勢戶 亞航贊助材料費 19:332020/08/23 寶島 土石鬆動 縣府復建龍騰斷橋邊坡 04:102020/08/23 地方新聞 台南火車站、成醫熱區難停車 新增174席停車位 11:112020/08/25 寶島 高屏大雨特報 明起三天嚴防雷雨彈 周末恐又有颱風 06:342020/08/25 生活 萬人血清檢測再蓋牌 陳時中要台大公衛負責 12:052020/08/25 生活 台南國道警紅斑馬被撞 車毀人無大礙 19:472020/08/25 社會 社會熱門新聞 淫棍水電工激戰13歲少女10回合還搞大她同學肚子 法院：2年6個月 - 社會 交往2年多新娘不是我 小三認貞操被騙求償60萬敗訴 - 社會 1通神秘告解電話 船員與神父成史上最大私菸案破案關鍵 - 社會 兒子聯絡簿上老師一句留言 竟讓媽媽頭皮發麻起雞皮疙瘩 - 社會 歐美組調查官被控強吻性騷女同事 友人幫喊冤：當時已斷片 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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