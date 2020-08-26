保華宮前的老榕樹倒塌。(曹婷婷攝)

遭榕樹壓毀的車子。(曹婷婷攝)

台南市仁德區保華宮一棵40幾年、生病的老榕樹，疑似因近期雨勢不斷加上今天強降雨關係，樹木不堪負荷，在上午7點半左右，榕樹突然倒下壓垮停在樹下的一台自小客車，所幸，當時車上沒人，未釀傷亡。仁德區成功里長鄭晴而表示，據了解，廟方之前曾請專家治療這棵已生病榕樹，樹底下也做了支撐加固，但可能近期頻有大雨，樹木禁不起大雨折損而倒下。

(中時 )