行政院推出三倍券振興經濟，台北市長柯文哲則祭出三倍券綁敬老、學生悠遊卡「花3000補3000」的優惠。然而，國民黨台北市議員游淑慧公布成績，並問柯「這樣的成績滿意嗎？還是又『關你屁事』？」她說數據會說話，真心希望柯市府的事務官們要有專業操守，別跟著柯文哲變成「典型的嘴炮官員」。

游淑慧在臉書指出，還記得柯文哲六月份宣布，三倍券綁敬老卡、學生卡號稱「史上最優」的政策嗎？成績出爐，三倍券綁定敬老卡的部分，台北市目前敬老卡有效卡數計46萬6373張，截至109年8月24日，持敬老卡綁定本市振興加碼方案計17萬9957張，「綁定率不到四成」。數位學生證振興方案部分，補助對象為108學年度持有本市數位學生證之高中職學生，符合此方案資格人數為8萬9501人，但綁定人數為2萬2795人，綁定率只有百分二十五，年輕人比長輩更不買單。游淑慧直言，這樣的成績，柯文哲滿意嗎？還是又「關你屁事」？

游淑慧指出，七月初在三倍券活動開始前，她就特別提醒市府，有關民政單位及基層長輩的抱怨；很多人不買單台北市推出的綁定悠遊卡優惠方案。當時市府一位靠著揣摩上意而快速上位的官員，居然還攻擊她是「典型的謠言」。

游淑慧諷刺表示，市府官員批評監督市府的市議員，本身就是詭異，但若有本事把事情做好，也沒話好說。但兩個月過去，數據會說話，游說真心希望柯市府的事務官們要有專業操守，別跟著柯文哲變成「典型的嘴炮官員」。

(中時新聞網)