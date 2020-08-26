旺旺演唱會情人節在嘉義市開唱，千位志工嗨翻天。（廖素慧攝）

南台灣小天后圓圓擔綱主持，炒熱氣氛。（旺旺文教基金會提供）

「鳥來嬤」吳敏妙語如珠的脫口秀嗨翻全場。（旺旺文教基金會提供）

知名歌手甲子慧高歌經典好歌。（旺旺文教基金會提供）

知性歌手玟靈演唱精采。（旺旺文教基金會提供）

甜心魔王蘇峟蓉唱得動人心弦。（旺旺文教基金會提供）

黑色炫風郭婷筠展現唱將風格。（旺旺文教基金會提供）

馮啟契表演二胡精湛。（旺旺文教基金會提供）

明日之星彭偉庭演唱深情款款。（旺旺文教基金會提供）

旺旺文教基金會、中國時報、嘉義市政府共同舉辦全台巡迴「讓奉獻成為一種榮耀」公益演唱會，25日在嘉義市文化局音樂廳登場，甲子慧、郭婷筠等6位藝人獻唱，與千餘位社福、衛生、環保、警察志工一起歡渡七夕情人節。

副市長陳淑慧表示，代表市長黃敏惠感謝旺旺文教基金會、中國時報、中天電視、嘉義市志願服務協會、嘉義市福添福社會福利慈善事業基金會一起促成這場公益演唱會，每年來嘉義市為所有志工獻上溫暖。

陳淑慧說，嘉義市志工有24個類別260個團隊，陣容堅強，主計處公布嘉義市家庭可分配所得再度突破100萬元，是彰化以南第一名，贏過台南、高雄，營利事業銷售額也創歷史新高，都是全體市民努力的成果，也是1萬1000位志工服務付出的成績，因為你們的服務讓這個城市更美麗、更溫暖、更幸福。

旺旺文教基金會主任周哲仁表示，志工是維護社會安定的一股力量，從導護媽媽，到義交兄弟都是犧牲自我奉獻社會，旺旺文教基金會感謝這群默默付出的英雄們，傳遞讓奉獻成為一種榮耀之意念，為愛發聲，向志工致敬。

嘉義市政府社會處長林家緯、文化局長盧怡君局長等多位貴賓均到場向志工致敬與祝福，志工們都額溫測量、戴口罩等防疫，並由旺旺友聯發贈LED三用螢光筆，全場星光閃閃，歡樂無比。

南台灣小天后圓圓擔綱主持，炒熱氣氛，全場笑不停，「鳥來嬤」吳敏妙語如珠的脫口秀更嗨翻天，實力派知名歌手輪翻接力開唱，唱將甲子慧、甜心魔王蘇峟蓉、知性歌手玟靈、黑色炫風郭婷筠與明日之星彭偉庭夫妻檔聯袂開唱，深情款款對唱《雙人枕頭》，讓晚會充滿情人節的浪漫。

(中時 )