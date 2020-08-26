教職員工小心翼翼得維護長女紅樓。（李宜杰攝）

95歲的校友陳安靜（左二）捐贈珍貴史籍資料給校方。（李宜杰攝）

列為市定古蹟的長榮女中紅樓建築，於2019年完成修復工程，重現原有樣貌。為了守護珍貴資產，近來教職員紛紛打掃內部，更有1名95歲校友陳安靜捐出珍貴史籍資料，期待校史館盡快落成，找回昔日風華。

長榮女中紅樓建於1923年，西式洋樓融合台灣傳統三合院的材料工法與樣貌，反映西洋文化引進台南，極具歷史意義及保存價值，也是學校精神象徵。早期紅樓設有全台少見的鋼琴教室，音樂教學盛極一時，後期紅樓作為音樂教室、校史室與行政中心使用，該建築也於2002年公告為台南市定古蹟。

無奈歷經數次震災，再加上白蟻危害，紅樓於2012年屋頂塌陷，校史室首當其衝，許多年代久遠的教具、校服及史籍資料因搶救不及毀於一旦，紅樓也因此閒置。當時礙於經費，是否修復出現分歧，但校長蔡玉敏堅持修復，不僅自籌500萬元，也向文化部、市府文資處爭取補助，最終於去年完工。

新學期即將開始，學校號召教職員工打掃大樓，不少教職員睽違8年「舊地重遊」，深怕傷了這棟「老寶貝」，紛紛小心翼翼得打掃。長榮女中生物老師陳英崇也透過縮實攝影，記錄整段過程。

回首修復過程，校長蔡玉敏感動，雖然過程中需要和學者專家頻繁開會，偶爾也要擔任設計單位、施工單位間的和事佬，還要與匠師搏感情，但看見宛如學校命脈的紅樓再現，再累都值得。

蔡玉敏說，未來紅樓將逐步啟用，第1步將先恢復音樂教室，老鋼琴也原地保留，也考慮在紅樓教授藝術、性平課程。另，校方也著手籌畫校史館，向老校友們募集老照片、老文物、老故事。

日前95歲的校友陳安靜，就捐贈了一批珍貴的史籍資料，包括1943年長榮高等女學校卒業證書、以及她在畢業同一年考取的產婆合格證書、隔一年擔任教師的聘書等，這批文物除了是校史館重建的起點，更是長女女學始祖地位的見證。

(中時 )