39歲施姓男子開車搭載4名友人，25日晚間11時許行經新北市中和區連城路遇警方連檢，施嫌衝撞路檢點後往板橋方向逃逸，警方沿途追緝，同車友人則不斷從車內丟出毒品，警方調閱監視器畫面連夜逮捕施嫌等5人到案，訊後將依公共危險、違反《毒品危害防制條例》法辦，另交通違規部分共開出近20萬元罰單。

警方調查，施嫌等人開車行經新北市中和區連城路、中和警分局路檢點，施嫌先緩慢駕車靠近路檢點，隨後加速逃逸，行經土城區延吉街、板橋區信義路，沿途逆向、蛇行，闖越多個紅燈，並於土城區延吉街等多處自副駕駛座窗口丟出多包毒品。

儘管施嫌逃離警方追緝，中和警分局仍調閱監視器追緝，於今（26日）凌晨逮捕施嫌等5人到案，警方共拾獲多包毒品咖啡包、安非他命、海洛因及不名粉末多包。

警訊後將依公共危險、違反《毒品危害防制條例》等罪嫌移送法辦。警方指出，施嫌開車多項多交違規，包含拒檢攔查、危險駕駛、逆向行駛、闖紅燈等，共開出近20萬元罰單。

(中時 )