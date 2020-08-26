不少民眾憂心新冠肺炎疫情再度捲土重來，排隊購買口罩又變成全民運動，不過也因此鬧出許多事端，讓許多藥局人員相當頭痛。有一名網友在臉書社團PO文抱怨，「我覺得最近客人的行為真的越來越脫序…」，她分享了三個案例，其中第三例真的是讓人哭笑不得。

原PO在《爆怨公社》透露，有阿嬤拿著一串衛生紙欲要結帳，順道問有無口罩，她表示現在店裡有醫療口罩，一盒50片售價299元。但阿嬤卻覺得這樣平均算下來，單片要6元，比實名制的口罩貴了1元，她只好向解釋：「我們是藥妝店，也沒在賣政府的口罩，價錢也不是我訂的」。阿嬤隨即又凹說是否能以5元一片的價格賣她。

除此之外案例二，才剛拉起鐵門，欲購買口罩的民眾宛若喪屍，鬼打牆般地不斷詢問「有口罩嗎？是滅菌的嗎」？除此之外，門市電話更是被打爆，讓她直呼正事都還沒做，心好累。更讓她傻眼的還在後頭，店門口都會明確張貼「口罩一人限購一盒」，有客人表示自己要4盒，遭到拒絕後，客人隨即再問「那我可以出去，再進來買嗎」？

另也有一名孕婦獨自走進店內，表明自己要兩盒口罩，但原PO告訴她「一人僅限購一盒」。豈知，該名孕婦卻說「我兩個人啊」！正當她在疑惑第二個人在哪時，只見孕婦指著腹中的孩子微笑表示，「這也是一個哦」！讓她十分傻眼，便跟對方說「不好意思，我要看到實體的」。

原PO最後呼籲購買口罩的民眾不要再來添亂，並下重話「可以麻煩把眼睛帶出門嗎？不要只帶著腦袋，然後看到口罩就高潮」，甚至對那些搶購特殊色及囤貨的民眾喊話，「口罩夠用就好，不要無止盡的一直搶，挑顏色戴也不會因此變明星」，國外疫情嚴峻，身在台灣真的很幸福。

(中時新聞網)