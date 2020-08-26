由台南市政府觀光旅遊局主辦的「2020台南關子嶺溫泉美食節」，今年邁入第16年，即將在9月19日至10月31日盛大展開，今年活動第一波即針對每年最受歡迎的夜祭巡行活動，限量開放民眾即日起報名參加其中的「夜巡隊伍」、「拉大型燈車」、「穿浴衣巡行」、「拉超萌小花燈」等項目，報名成功且現場報到民眾，均可獲得數量有限的夜巡祭典冷感巾1條，額滿為止。

2020台南關子嶺溫泉美食節將於9月19日登場，圖為2019年活動。（台南市政府觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

台南市長黃偉哲表示，關子嶺知名的泥漿溫泉、桶仔雞、山產野菜廣為人知，也是本府推廣的重點景區之一，今年觀旅局推出的關子嶺溫泉美食節，活動前即已完成業者小型花燈研習的暖身活動，今年開幕當天除了既有2座大型主燈外，也將加入花燈研習製作的19座小型花燈，整個巡行隊伍將更閃亮豐富，千萬不能錯過祭典體驗。

關子嶺特色花燈。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

觀旅局局長郭貞慧則說，關子嶺夜祭巡行邁入第5年，年年人數創新高，也成為每年關子嶺溫泉美食節必來參加的祭典活動，暨去年首次邀請日本弘前市貴賓及其睡魔花燈一同夜巡，當日締造逾4000人次的空前盛況，也收到許多民眾想再次體驗花燈夜巡。

郭貞慧說，今年特於7月20至24日與中華花燈藝術學會舉辦特色花燈製作研習營，結合在地業者及關子嶺特色（火王爺、泥漿溫泉、桶仔雞），製作出19座小型花燈，也將在9月19日開幕當天與2座5米高的火王爺及大鵬金翅鳥大型主燈一起夜巡祈福。更多關子嶺溫泉美食節內容，請密切注意台南旅遊網或台南旅遊臉書粉絲團或可電洽06-6353226（周一至周五09：00～17：00）。

(中時 )