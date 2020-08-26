嘉義長庚醫院與南投縣旭光高中空手道隊進行「長庚運動醫學整合照護計畫」迄今已3年，使選手屢創佳績，校友黃俊賢是該校空手道隊訓練出的種子選手，目前就讀台灣體育大學，去年4月訓練時左手掌骨不慎骨折，所幸透過嘉義長庚骨科醫師許維修協助，經過半年休養，10月即在全國運動會拿下金牌殊榮。

空手道選手手掌骨折 經嘉義長庚治療傷後半年即拿金牌

黃俊賢比賽前跟對手訓練時，一不小心被對手踢到左手，當時疼痛不已，後來到醫院檢查時，發現左手食指附近的掌骨骨折，想起高中時曾接受嘉義長庚醫療團隊的照護，特別找許醫師給予治療，經過開刀治療後，去年10月在全運會勇奪空手道金牌；2022年計畫參加杭州亞運會的他，也對比賽很有信心。

南投縣旭光高中今年在全國中等學校運動會創下10金6銀15銅，師生26日到嘉義長庚醫院感謝醫療團隊。（張毓翎攝）

旭光高中今年在全國中等學校運動會創下10金6銀15銅，共計31面獎牌，成為總錦標第1名；空手道教練黃泰吉表示，在嘉義長庚團隊協助下，選手們的表現亮眼，本屆達成跨量級2連霸金牌得主潘尹恩，經由運動科學檢測，修正多餘動作、減少動力鏈結構失誤，讓他以高一新生挑戰金牌成功，完成跨組別金牌2連霸。

院長楊仁宗指出，「長庚運動醫學整合照護計畫」是以選手為中心來架構醫療團隊的照護方式，由專業運動醫學醫師及菁英運動防護治療師針對選手們的需要，提供相關的整合照護和醫療服務，讓選手適時得到他們最需要的幫助，選手們有今日傲人的表現，為他們感到欣慰。

(中時 )