前總統馬英九最近聲量高，因為一句「大陸攻台戰略就是『首戰即終戰』」，引來民進黨府院黨全面圍剿，他也不甘勢弱強力回擊。大家注意到他的談話，卻有人眼尖發現，最近馬英九都戴太陽眼鏡，但摘下後的眼睛卻哪裡怪怪的。對此，網路觀察家朱學恒酸吐一句，引來底下網友熱烈回應。

朱學恒今在臉書上說，「真想知道馬英九找的整形外科是哪家，然後永遠別找那家。」有網友留言問，「前總統的醫療不是應該找榮總或台大嗎？」宅神回說，覺得不是這2家醫院。

宅神對馬英的酸評，其他網友紛紛留言說，「 對對對.……就是那個眼」、「難怪，他整天一臉的吃驚」、「有脫窗感」、「那來的阿伯」、「確定不是複製人嗎」、「還在修護恢復期吧」、「原來是醫美沒做好，難怪最近看他變好老」、「整壞了……！要做全套拉皮回春」、「他跟醫生有仇，才天天出來做負面宣傳！哈」、「只做眼睛，其他部分都沒處理，當然看起來會很失敗」、「不看不知道，原來可以越整越老！這真的是不簡單！」

(中時新聞網)