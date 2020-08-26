西南氣流發威，雨炸台南，統計26日0時至12時20分累積總雨量為仁德區220mm及南區219mm為最高，善化、新市及永康區亦累積雨量200mm以上，其中，豪雨最大時雨量為仁德區 75mm、最大10分鐘雨量為永康區21.5mm。台南市政府表示，本次豪雨災情多位於仁德區，凌晨2時至5時仁德測站測得雨量約140mm，已達豪雨等級為致災主因。

截至12時20分止，全市通報災情共27處，目前除了仁德區保安路一段(潭稅橋)＜嘉南藥專往三甲里,田厝里＞及豐榮農路往三舍里台鐵涵洞 2處封路車輛無法通行外，其餘車輛皆可通行。另外，永康分洪站、永康站等43站起抽，總抽水量約為543萬噸。目前有土庫抽水站、永康抽水站等34站抽水中。截至下午1點，計有4處道路封閉，8座橋梁封閉。

過水路橋橋梁封閉情形如下：

1.永康區：鹽水溪過水便橋(會封到汛期結束)。

2.新市區：潭永橋、崙頂2號橋、南175虎山道路過水橋、下甲橋

3.新化區：台39北勢橋

4.歸仁區：中路橋

(中時 )