詐騙集團近月來鎖定頭份地區民眾行騙，連續多日有多名住在頭份的民眾接獲不同型態的詐騙電話，前往金融機構或是超商準備匯款，被行員發現有異適時攔阻，其中中信銀行頭份分行就成功阻詐4起，苗栗縣長徐耀昌26日特別頒獎表揚有功經理及行員，以及表現優良的鄰里巡守隊。

詐騙集團犯案一般都是採取亂槍打鳥，但從今年5月至8月止，全苗栗地區金融機構及便利商店遇到詐騙被害人前往匯款，及時攔阻被害人的案例，一共有8起，其中有7件都是發生在頭份市區內，更令人不可思議的是其中有四件，都是發生在同一家中國信託銀行頭份分行內，成功阻詐的從分行經理到行員都有，顯示目前頭份地區金融機構對於可能詐騙被害人出現匯款，都有高度的警覺性，得以及時阻詐。

後龍分駐所員警與玉山銀行後龍分行行員一同勸阻阮姓女子遭詐。（竹南警局提供／謝明俊苗栗傳真）

在中信頭份分行成功阻詐的4起被害人，被騙總額達一百萬元，從3萬至45萬元不等，為了感謝行員的細心警覺，苗栗縣警局特別利用月會時間，請縣長徐耀昌頒獎表揚這些行員。

而在此同時，一名家住後龍鎮的阮姓女子落入國際419詐騙集團愛情詐騙陷井，在網路結識一名外籍男子，雙方展開遠距交往，待阮女入窠，對方開口商借11萬5千元用來周轉，阮女不疑有它，前往玉山銀行後龍分行匯款，被行員發現有異，暗中通報轄區後龍分駐所員警前來及時勸阻被騙。

後龍分駐所警員張宗育據報趕到，找到阮女詢問經過，員警一聽就判定是典刑型的詐騙手法，當場解釋給阮女聽，阮女原堅信對方是真愛，經員警反覆勸說，才讓阮女驚醒。

(中時 )