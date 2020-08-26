前總統馬英九日前提出「首戰即終戰」，連日遭民進黨府院黨圍剿。國民黨前副祕書長蔡正元酸說，「首戰即終戰」對台獨最好的鼓勵，台獨不要罵錯人。

蔡正元說，終戰當然是「台灣一定贏」，這是馬英九的競選口號，一堆台獨人士罵馬英九，罵錯了吧？

他說，兩岸開戰，台灣一定贏，為什麼不打呢？打贏了可以名正言順宣布台灣獨立，不用再拿戴綠帽子的中華民國，像個偽政權，遮遮掩掩了；台灣人也可出頭天，也不會再有台灣人的悲哀，反正台灣人在二次大戰時，也幫日本人殺過中國人，要不是日本人太無聊跑去投降，台灣哪需要頭上掛著中華民國？

蔡正元表示，李登輝年輕時割腕上血書，要當台籍日本兵替天皇粉身碎骨，日本人若不投降，李登輝可以跟李登欽一樣，榮耀在靖國神社，也不需要悲哀的跟一堆中國人，以中華民國總統的身分，埋在五指山公墓。

蔡正元指出，有一堆假台獨說馬英九用戰爭恐嚇台灣人，講這種話的人就是害怕戰爭，畏戰、懼戰之人都不是真台獨，都是假台獨；真台獨是不怕死、不怕難，可以發揮台籍日本兵的光榮，上戰場與中國人拚個死活，置個人死生於度外，以台獨興亡為己任。何況美國打擊中國企業，加上新冠肺炎肆虐，長江水災使三峽大壩即將潰堤，習近平和共產黨內憂外患，這些都是兩岸開戰，台灣一定贏的最佳時機，此時不戰欲待何時？

他說，馬英九的「首戰即終戰」是對台獨最好的鼓勵，不要罵錯人了；馬英九當過總統，深知台灣有超精準能擊中漁船的飛彈，有超高價從美國買來的飛機飛彈，有30度氣溫以下練成的軍隊，有再散漫也沒有軍法的紀律。

除此之外，馬英九不知道蔡英文秘密練成817萬高科技掃把軍團，1450高超音速鍵盤飛彈，還有來無影去無蹤、神出鬼沒的綠色名嘴血滴子。馬英九最近不是嚐到這群血滴子的厲害了嗎？

蔡正元強調，「首戰即終戰」是不變的真理，「台灣一定贏」是先知的寓言，台灣人一定能再次打敗中國人。馬英九講的好、講得棒，馬英九加油！蔡英文加油！

(中時 )