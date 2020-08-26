海巡署偵防分署25日查獲獅子山籍貨輪「大東輪」企圖走私13只貨櫃約552萬5000包香菸，市價超過新台幣5億元，破案關鍵竟是因其中有印尼船員在上船後發發現竟然從事走私，良心不安想逃離，卻遭非法留置成船工，當船即將入港時，良心不安偷打電話向認識的台灣神父「告解」，意外成查獲歷年最大宗走私香菸案的關鍵。

據了解，這艘貨輪上船上有20餘名印尼及大陸船員，其中有印尼船員上船後，才發現發自己竟然參與走私工作，事後向船長表示要離開不想幹，但船長唯恐東窗事發，強制船員不准離開限制自由，甚至刻意不給2個月薪水，藉此希望船員封口。

不過就在2貨輪下錨台中港外海等待進港時，有船員擔心自己會成為共犯，趁著手機訊號暢通，偷偷打電話向曾經認識的台灣籍神父「告解」，並說出船長的不法事證，海巡署接獲情資後，立刻動用偵防查緝隊佈線偵查。

偵防分署接獲情資發現，原來嫌犯企圖趁中秋節前，航運繁忙，安檢人力吃緊，運用貨輪轉交小船接駁方式走私香菸謀取暴利，警方也迅速組成專案小組，於台中港18號碼頭發走私貨輪以主機故障名義申報入港檢修，立刻當場進行開櫃檢查拆封清點後，估計高達1萬1,050箱，552萬5000包，市值估計超過5億元，數字相當驚人，為避免更多不法私菸流入市場，專案小組持續追查幕後集團，確保人民健康。

海巡署呼籲，非法私菸會危害身體健康，提醒民眾不要買來路不明香菸，確保自身健康問題；另為防範新冠疫情及非洲豬瘟疫情進入台灣本島，呼籲民眾提升自我防疫觀念，如發現不法情事急需協助事項，請撥打海巡「118」免費服務專線，海巡署將立即派員前往處置。

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(中時新聞網)