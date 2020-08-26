行政院長蘇貞昌今天出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，代表蔡英文總統表揚榮獲總統感謝狀人員，並親自頒發榮獲行政院長獎的調解績優人員。蘇揆表示，調解委員去年協助調解近12萬件，讓社會氛圍更和平圓融，希望大家繼續努力、傳承經驗與方法，讓台灣的社會更好、國家更好。

內政部與法務部於今天共同舉辦「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，包括行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇都出席活動，徐國勇表示，社會仰賴調解制度減輕司法負擔，這些熱心的「公道伯們」認真傾聽陳述，了解爭議徵結，他們用愛心、耐心、智慧進行調解，為民眾解決問題，也節省了國家的司法資源!非常感謝調解委員在地方上的耕耘奉獻，努力化解紛爭，為社會注入穩定的力量。

蘇揆表示，調解案件是一門大學問，非常不簡單，他向調解委員努力表達感謝。去年全國調解受理件數近14萬5千件，因調解委員協助而成功調解近12萬件，若沒有調解委員的努力，法院要接收訴訟案件一多也會更忙碌，進而影響社會氛圍，同時耗費許多時間、精神與金錢。

蘇揆指出，調解委員與受獎人真的了不起，除要「講情、講理、講法」，有時還要「解心悶」，有時兩造當事人因爭執不下而進入官署、公家機關，幸好有調解委員協助。此外，調解委員們不僅抓對方法、掌握氛圍、用對時間，也因委員的能力、口才、經驗及德望，使兩邊和平調解成功，社會氛圍更圓融和平，同時減少消耗司法資源，讓民眾團結向前。

今日共有226位調解績優人員獲表揚，其中服務年資滿30年以上的資深調解委員8人，更獲頒總統感謝獎牌。

(中時 )