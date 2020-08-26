南庄殘障藥師羅重盛去年接下東村巡守隊長一職，全力整頓加強鄰里巡守及服務，替鄰里清除蜈蚣之害，三灣鄉銅鏡村長羅時珍接任巡守隊多年，加強護梨勤務，保護鄉親辛苦種植的高接梨順利產出，一同獲得苗栗縣警局評定為優良鄰里巡守隊。

出生在南庄東村的藥師羅重盛，回鄉執業已達37年，由於南庄位處山區，每逢豪雨或颱風來襲，經常發生土石坍方或是山洪爆發，嚴重威脅鄰里居民安全，羅重盛雖然不良於行，但卻主動在自家架設大型無線電，接收連繫鄰里救災救護訊息，經常在災難發生後第一時間就趕抵現場協助救災，後來更自行斥資購買卡車等救災機具，投入救災。

三灣鄉銅鏡村長羅時珍（中）出任巡守隊長多年，護梨有功。（謝明俊攝）

去年3月，羅重盛世居的東村巡守隊，因隊長任期屆滿交棒，在許多鄰里的一致推薦下，敦請羅重盛接棒，今年已經62歲的羅重盛原本要輕鬆過日，但拗不過親鄉的期盼下出任，自掏腰包整理巡守隊辦公室，鼓勵隊員以服務精神協助鄰里。

殘障藥師羅重盛接任南庄東村巡守隊，經常替鄰里抓蜈蚣除害。（謝明俊攝）

南庄位處山區，氣候潮濕，山間草叢繁衍許多蜈蚣及蛇類，蜈蚣都有成人食指般粗細，經常現身民宅，造成許多老人家驚嚇，巡守隊得悉立即出動協助鄰里老人清除住處堆積雜物，減少蜈蚣蛇類躲藏機會，鄰里老人為此感謝巡守隊不已。

而三灣鄉銅鏡村長羅時珍，接任銅鏡村巡守隊長已有7、8年，平日出錢出力維持巡守隊運作，每天固定派員巡邏村內各重要道路場所，以防宵小入侵。銅鏡村也是高接梨的重要產區，因高接梨的售價不斐，為防梨農辛苦成果遭宵小竊取，所以銅鏡村巡守隊每逢高接梨成熟出產季節，就會另再排班專門防竊護梨，並已連續多年不曾發生梨農遭竊事件。

(中時 )