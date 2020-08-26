為了提高生產力，跨平台之間的無縫接軌，是當前時代性的重要議題。自家生態系更完整的蘋果(Appple)、Google、三星（Samsung）以及華為（Huawei）等廠商都持續在跨裝置間的協作功能發力。不過基於Windows系統在桌面端的強勢，手機系統與它之間的搭配也更顯重要。如今透過Windows 10中「你的手機」App，有不少安卓（Android）應用都可順利在電腦上執行！快來看看哪些手機可以支援。

先前微軟（Microsoft）僅在Windows Insider計畫中向參與測試的使用者開放你的手機（Your Phone）功能，如今已正式向大眾全面開放，只要是電腦運行Windows 10皆可支援。 當手機內建Link to Windows App，並且搭載Android 9.0以上系統，電腦安裝「你的手機」App，手機以及電腦位在同一個Wi-Fi，都可在Windows 10系統中使用安卓手機中的指定功能。

透過Window 10「你的手機」功能，將可在電腦上開啟多個App視窗，換句話說可以同時跟朋友傳訊息、訂外賣、上網，在更大的螢幕上展現更好的使用體驗。

目前首波支援Windows 10 「你的手機」功能的手機，僅限三星手機，包含Galaxy Note 9、Note10、Note10+、Note10 Lite、Galaxy S9、S9+、S10、S10+、S10 Lite、S10e、S20、S20+、S20 Ultra、Galaxy Fold、Galaxy Z Flip、Galaxy XCover Pro，還有Galaxy A8s、A30s、A31、A40、A41、A50、A50s、A51、A60、A70、A70s、A71、A71 5G、A80、A90s、A90 5G等，有興趣的朋友可以立即來試試看。

(科技)