香港近期爆出新冠肺炎康復者二度染疫的案例，當地利用基因定序研究解碼，發現個案的2波感染為不同的進化株，一株的來源近似美國、英國的病毒株，另一株則近似7、8月瑞士或英國新的病毒株。專家表示，二度感染例子顯示病毒的變異非常高，需要留意。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，香港二度感染的個案為一名33歲男子，3月23日出現發燒、喉嚨痛、咳嗽等症狀，26日首次確診新冠肺炎。經過治療，4月2日、14日二採陰出院。

今年8月初，男子經英國前往西班牙，並在15日返回香港，入境時採檢後二度確診新冠肺炎，為無症狀感染者。衛升單位利用基因定序研究解碼，發現男子感染了不同的病毒株，第一次感染的病毒株類似美國、英國的病毒株，第二次則近似7、8月瑞士或英國的新病毒株。

陳秀熙表示，有些病患感染病毒之後，抗體產生的快，但持續的時間很短，不久後就沒有保護力，從二度感染的案例可看出，病毒可能有不同種類的疾病分級，病毒的變異非常高。

以香港的例子而言，個案告訴了我們疫苗研發的難度。陳秀熙表示，這種東西就和流感一樣，流感疫苗每年都要打一次，就是因為抗體不能像麻疹一樣，持續到終身。

陳秀熙表示，新冠肺炎中有一類的病毒基本上是屬於和流感類似的病毒，能不能在所有病毒中脫穎而出，成為主宰的病毒種類，目前並不知道，但他認為非常有可能，需要各界持續關注。

(中時 )