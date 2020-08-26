中市第一警分局員警日前巡邏經建國路，發現80多歲王姓老婦在公車站哭，員警趨前關心，老婦焦急訴苦說，她從埔里搭車來，與兒子約在「車頭」見面，但苦等近2個小時卻等嘸人。員警安撫告知附近有數處「車頭」，熱心帶老婦沿路找到心急如焚兒子，促母子團聚。

焦急的老婦含淚向員警說，她家住在埔里，與在台中的兒子相約「車頭」來接她，一起到醫院看醫生，她搭公車來台中，跟司機說在「車頭」下車，她早在上午8時許下車，等了近2小時卻遲遲等不到兒子身影，也沒有兒子的手機號碼。

員警安撫告知，中區有很幾處「車頭」，熱心請她搭巡邏車，載她到附近的「車頭」找，老婦竟緊張痛哭堅持要在原處等，因她跟兒子約在「車頭」等，經員警及熱心民眾苦口婆心勸說，老婦才願意上巡邏車。

員警將老婦載到雙十路的公車站，發現現場有1名神情緊張男子，員警趨前詢問是否在找媽媽？焦急的林姓男子回應表示，母子相約見面，但他等不到媽媽，在附近苦找多時仍不見身影。

在員警的熱心協助下，折騰老半天的母子終於見面，頻頻向警方道謝。警方呼籲，家中若長者恐有走失之虞，可向社會局申請預防走失手鍊或在口袋中放置小紙條，並寫上相關聯絡方式，警方可盡速確認走失者身分，並通知家屬。

(中時 )