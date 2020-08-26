受惠中美貿易協議有進展，加上新冠疫苗將在年底問世，且北美地區新增新冠病例已明顯趨緩，使市場對未來景氣或呈報復性復甦有所期待，激勵台股周三開高震盪走高，收復12800點，短多持穩占上風。

在台積電開高走高，大擺尾強漲7.5元，收在442元最高點，加上電子與生技兩大族群歷經盤震盪走堅，呈現百花爭艷榮景，而低價股也不甘示弱，以轉機誘因向上急行軍下，使加權股價指數終場上漲75.04點，報12833.29點，漲幅0.59%，成交1759.12億元。

今盤勢表現，美中不足者，仍是價漲量縮，在大盤持續向前波天價區萬三高檔挺進之際，此處量價背離走勢，將使高檔浮額良性換手不足，因此，當台積電短線走疲，或電子、生技在萬三大關前再度腳軟，則盤勢逢高或仍暫宜低調，適度持盈保泰，再隨勢伺機而動。

重量級權值股方面，股王大立光、聯發科、鴻海、華航、日月光投控、台塑化、亞泥、遠東新、統一及和碩等表現弱勢；但台積電一夫當關，加上國泰金、中信金、中鋼、兆豐金、南亞科、長榮航、聯電、廣達、仁寶、友達、群創、台塑三寶、台玻、長榮、台灣大與台達電等多臉色紅潤，化解短多壓力。

櫃買市場方面，生技股多頭指標換人做，再度激勵族群比價效應，使類股指數大漲3.8%，加上電子類也上漲0.93%，而電機、紡纖、鋼鐵、營建與航運等類也力挺多方，因此，短線雖有化學類股拉回相對沈重，唯無礙盤勢開高走高，指數收市大漲1.26%，報165.63點，成交648.51億元。

周三上市、櫃表現較佳股票，包括MOSFED概念的杰力、富鼎、大中與尼克森；被動元件信昌電、禾伸堂與大毅；矽晶圓的嘉晶、環球晶與台勝科；另有電子相關元件的原相、穩懋、祥碩、聯聯、南電及信驊等。

生技與防疫概念股方面，包括恆大、新麗、南六、逸達、杏國、合一、中天、熱映、豪展、中裕及浩鼎等，再露光芒。低價股方面，包括陽明、裕隆、長榮、隆達等紅光滿面，顯示法人、大股東與主力群等市場大戶各有所好，火力全開，使短多人氣匯聚不散。

業內人士指出，中美首階段貿易協議後續發展，似呈轉寰空間，加上新冠疫情漸次趨緩，各種工業、服務業與旅遊業等活動多將再度興起，使大盤反映未來3至6個月的基本面轉機契機不宜看淡，短期多方仍係以國家隊法人動向馬首是瞻，在權王台積電未明顯走疲之前，個股依題材演出仍審慎樂觀。

(工商 )