天使隊今（26）日在休士頓客場與太空人隊進行雙重賽，首場太空人6比3獲勝，天使隊日籍球員大谷翔平擔任第5棒指定打擊，2打數無安打，三振、四壞球各1次，打擊率下滑到1成69。

第2場大谷翔平繼續出賽，擔任第4棒，還是DH，這次他不再槓龜，4打數擊出2支安打。包括3局上擊出三壘滾地球，奮力跑成的內野安打，接著他還盜上二壘，速度顯然還不錯。7局上所出現的二壘安打則有2分打點，終場天使以12比5大勝，扳回一城也中止3連敗，大谷的打擊率上升至1成83。

有趣的是，6局上大谷翔平打擊，球數2好3壞，太空人隊投手泰勒投出外角偏低的93.9哩速球，大谷覺得是四壞球保送，棒子一丟就要往一壘走，沒想到被主審拉弓判三振；天使隊總教練麥登立刻從休息區衝出來抗議，不料因動作太激烈，反而被驅逐出場。

此外，昨天賽前守備練習時，天使隊總教練麥登還讓大谷翔平到外野進行守備練習，開始接高飛球，後來也到一壘練習接滾地球，引起媒體好奇。麥總表示，大谷運動能力優異，有意讓他多嘗試，增加功能性，但目前僅止於練習階段。

(中時 )