受到泰國政府施壓，臉書24日封鎖批判泰國王室的臉書社團「Royalist Marketplace」。

臉書24日才在泰國政府施壓下，封鎖一個有百萬名成員的批判泰國王室的臉書社團，不過不畏懼政府壓力，該社團創辦人已經另起爐灶設立新社團，新社團建立才一天就湧進50萬人加入。

路透社報導，近期大批泰國年輕人走上街頭，要求改革泰國軍政府與王室，24日晚間，臉書更在泰國政府施壓下，無預警封鎖網友瀏覽批判泰國王室、君主制度的臉書社團「Royalist Marketplace」，臉書被批評向泰國政府低頭。

不過流亡海外的「Royalist Marketplace」創辦人帕維（Pavin Chachavalpongpun）表示，早在臉書封鎖社團之前，他就已經用相似的名稱，另外創立一個批判王室的新臉書社團，才短短一天，該臉書新社團就已經湧入50萬人申請加入。

帕維透過路透社對泰國政府喊話，「如果你們想要再關閉社團一次，我會再創立另一個社團，為了促進言論自由，我會這麼做。」不過帕維並未透露新社團名稱。

目前旅居日本的帕維是泰國知名異議學者，他於今年4月創立「Royalist Marketplace」，鼓勵成員討論有關泰國君主制以及王室成員等相關議題，社團吸引超過百萬人加入。

臉書24日封鎖「Royalist Marketplace」後，隔日又發布聲明，強調是受到泰國政府施壓，同時認定泰國政府施壓違反國際人權法，宣布要對曼谷採取法律行動。

泰國的冒犯君主法相當嚴格，禁止民眾誹謗國王、王后、王儲以及攝政王，一旦被定罪，可能面臨最高15年有期徒刑。

(中時新聞網)