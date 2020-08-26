彰化縣某私立高職三年級游姓等4名學生，共謀惡搞同學，把模型飛機機頭塗抹面速力達母後意圖強行插入被害同學肛門，事發後遭同學母親提告，遭彰化地院依妨害性自主罪各判刑2年，緩刑2年期間交付保護管束並須參加2場法治教育。

不只「阿魯巴」、「童子拜觀音」，熱血無腦高中生惡搞霸凌的把戲令人傻眼，都可能會吃上官司。判決書指出，去年12月4日下午3點半，游姓、柯姓和當時尚未滿18歲的另名同學乙生，在教室上課時，私下共同謀議等下課後要拿被害甲生丟棄的手擲機模型機頭戳甲生肛門。

下課鐘響後，乙生先拿藥膏塗抹在機頭上，交給柯男先放在教室後方，接著游男以右手勾住被害甲生頸部，強拉到教室後方，柯男與乙生隨即衝上，三人聯合將甲生壓制在教室地板。

另名劉姓學生見狀，竟也主動加入壓制甲生右腳，強行脫下其外褲、內褲，讓游男可以拿手擲機戳其肛門。甲生在教室裡全班同學眾目睽睽下遭此霸凌羞辱，其母親得知後氣憤難平，心痛報警提告。

未成年乙生由彰化地院少年法庭審理中，而事後3名已成年學生，已與甲生、甲母和解，並獲得被害甲生與父母的原諒。審理法官審酌3人均因一時短於思慮而為此犯行，嗣均已坦承犯行並成立調解獲得原諒，足認具有悔意，依2人以上共同強制性交未遂罪作如上裁判。

校方回應，本校游生等3名性平案件已依法招開校內性平委員會並啟動調查，經調查結果游生等學生犯錯屬實，本校獎懲委員會依調查報告建議給予游生等適當的懲處。

(中時 )