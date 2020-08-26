中央流行疫情指揮中心今(26)日重申，居家檢疫及居家隔離者於檢疫或隔離期間，如有就醫需求，應確實依通知書所載之規定，主動與當地衛生局聯繫，或撥打1922防疫專線，佩戴醫用口罩，依指示儘速就醫，且禁止搭乘大眾運輸工具就醫。

疫情初期各衛生局防疫計程車量能不足，且救護車量能有限，故無強制要求須以防疫計程車及救護車接送，衛生局安排民眾就醫，依縣市量能優先以救護車、防疫計程車接送；如需自行就醫，則請民眾佩戴醫用口罩，以步行、自行駕車(包含腳踏車、汽機車等)或親友接送就醫。

但現階段各縣市防疫計程車量能已提升，對於有相關症狀之居家檢疫及居家隔離者有相關症狀就醫時，請地方政府關懷服務中心落實就醫交通安排，去回應以防疫計程車或救護車接送，勿以自行前往方式安排就醫，以提升整體防疫安全。

陳時中表示，防疫將要升級，對居家隔離居家檢疫者外出有症狀，要搭乘防疫計程車或是安排救護車，相關作為跟個地方政府衛生局通知，居家檢疫或是居家隔離中有相關症狀需要外出就醫，需要透過衛生局安排防疫計程車或是救護車到醫院就醫。

(中時 )