民進黨曾庭萱認為自己贏在年輕、體力好、學習速度快。（李忠一攝）

宜蘭縣羅東鎮仁和里長補選將在29日投票，這場補選起因於前里長陳圳茂因病過世，陳的遺孀藍亮如代理里長並投入補選，民進黨徵召24歲的曾庭萱參選，由於民進黨各縣市黨部主委5月改選，這場選戰是新主委的第一戰，縣黨部傾全力輔選，也讓這場選舉成為最激烈的里長補選。

仁和里選舉人數是936人，號次1號是無黨籍藍亮如，2號民進黨曾庭萱，2人年齡相差36歲，藍亮如訴求有經驗、當里長可立即上手，曾庭萱則認為贏在年輕、體力好、學習速度快。

藍亮如說，羅東鎮是最小鄉鎮，仁和里是小里，但對手的陣勢不像在選里長，她感覺自己是小蝦米對大鯨魚：她訴求無黨無派，日前成立競選總部時宜蘭縣長林姿妙有來站台，但縣長也是基於對陳圳茂與她的肯定及情誼來站台，總部成立請帖藍綠都有發，她自己做事是不分藍綠。

藍亮如強調，雖然對手陣營有市長、立委夫人站台掃街，但這場選戰不是藍綠對決。她說，陳圳茂生病期間她就協助處理里長工作，有代理里長經驗，里長工作不一定是年輕人做得來，必須要靠經驗累積，「我不用學習，可以馬上上手！」

曾庭萱說，她從小在仁和里長大，畢業後回到故鄉照顧阿嬤，發現仁和里年輕人很少，都是年長者在家，成為里長的初衷就是盼能協助年輕人照顧長者，希望可以在仁和里推動長照等工作，如成為里長首要工作爭取讓仁和里有長青食堂，讓長者可以走出家門與里民互動。

曾庭萱表示，日前蔡英文總統來宜蘭，蔡總統鼓勵她加油，她也因此受到總統的激勵；走訪基層時深刻體會獨居長者的狀況，盼有機會協助、改善長者們的生活，希望大家可以給年輕人服務的機會，她會做好里長工作，想辦法幫鄉親解決任何問題。

(中時 )