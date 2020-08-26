新冠肺炎疫情恐在秋冬捲土重來，而秋冬也是流感季節，有醫師憂心兩者症狀相同，屆時臨床判斷上將更困難。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今年流感疫苗已經採購完畢，共計604萬劑，可供25%的民眾施打，已經能達到群體免疫的效果，至於感冒症狀，指揮中心也會修訂通則，給予醫師可靠的評估做法。

誰可以打公費流感疫苗

陳時中表示，流感疫苗的優先順序，施打時間都沒有變，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今年的流感疫苗是對高危險族群全面同時施打。

(中時 )