流感疫苗採購完畢 陳時中：可供25％民眾施打 14:222020/08/26 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 流感疫苗採購完畢，陳時中表示，可供25%民眾施打。（圖／Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情恐在秋冬捲土重來，而秋冬也是流感季節，有醫師憂心兩者症狀相同，屆時臨床判斷上將更困難。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，今年流感疫苗已經採購完畢，共計604萬劑，可供25%的民眾施打，已經能達到群體免疫的效果，至於感冒症狀，指揮中心也會修訂通則，給予醫師可靠的評估做法。 誰可以打公費流感疫苗 陳時中表示，流感疫苗的優先順序，施打時間都沒有變，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今年的流感疫苗是對高危險族群全面同時施打。 (中時 ) #秋冬 #新冠肺炎 #流感疫苗 #採購 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化血清報告陳時中籲別蓋牌 陳秀熙親上火線：盡快公布 11:182020/08/26 生活 新冠病毒遇流感 醫：救命藥用錯恐沒命 12:092020/08/26 生活 秋冬流感疫苗需求恐爆量 侯友宜：優先族群盡早施打 10:242020/08/26 政治 大陸增15宗確診 多種退燒藥需實名購買 10:282020/08/26 兩岸 東亞經濟協會攜手摩斯漢堡 力推南高屏農漁特產 12:412020/08/26 生活 成全陳時中 台大公衛：明公布萬人血清檢測期中報告 12:402020/08/26 生活 美國共和黨全代會 重申台灣關係法 助台自我防衛 剛獲提名 川普左批拜登右轟北京 04:102020/08/26 國際大事 美股拉回找買點 優選科技股 04:102020/08/26 投資理財 線上銷售強勁 百思買第二季業績優於預期 07:502020/08/26 財經 暴雨襲高雄 陳其邁視察岡山五甲尾抽水站 09:452020/08/26 生活 生活熱門新聞 別以為今年颱風都很鳥 吳德榮示警：後面有一個猛的 - 生活 逛藥局驚見中衛口罩沒人買 她搶2盒下一秒悲劇 - 生活 雷雨彈狂炸台南 民眾驚：淹水30公分機車完蛋了 - 生活 「梅莎」颱風將誕生恐比巴威強 專家：路徑很接近台灣 - 生活 味精被錯怪了 吃多會口渴 其實凶手是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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