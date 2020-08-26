蔡黃汝近來主演三立《我的青春沒在怕》，更重拾麥克風回歸歌手身份，推出新單曲〈煙火〉，把煙火比喻為身旁各種情感的陪伴，新單曲〈煙火〉能藉由自己歌手及演員身分詮釋讓粉絲喜愛，蔡黃汝表示：「一開始只有配樂出現，後來無論是與男主角或是跟我好友的對手戲都出現我的聲音，狂打歌的狀況下讓身旁幾位對手戲演員都會哼，超級開心及感謝！」

蔡黃汝透露印象最深刻的看煙火經驗，是曾和念高中時交的男友相約河堤一起欣賞煙火，她表示：「當時的感受、氣味及美麗的煙花都還記得，一直在我心中沒有消失過，也是我心中最美好的一段回憶。」而日前是七夕情人節，她提到當天在劇組度過，被問到過去有無收過最特別的情人節禮物？她表示：「小時候有個想跟我告白的男生選了情人節約我去了海邊，然後在海攤上用蠟燭排了一個愛心，真的像極了偶像劇的情節，但我個性真的很大咧咧，反而沒有特別感動，而且最印象深刻的是他還很用心去找會旋轉噴出火花的仙女棒，然後把像拜拜的蠟燭放在最中心，讓我印象超級深刻！」

此外，她的新歌〈煙火〉邀F.I.R.的團員阿沁製作配唱，她直言這次跟偶像阿沁首次合作，像是夢想成真，她在錄音時被要求的首要任務是：「把眼睛打開！」，她說：「阿沁老師用很科學的方式去整理出一套調呼吸、聲音共鳴的公式讓我先去練習技巧，印象最深刻的是，他要我捨棄以往閉眼睛的方式去唱歌，反而要我把眼睛打開來練唱，結果是了幾次發現眼睛打開後聲音也打開了，唱高音時變得比較輕鬆，真心覺得老師超強！」

蔡黃汝推出新歌。（繁星浩月提供）

蔡黃汝推出新歌。（繁星浩月提供）

(中時 )