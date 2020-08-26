高雄今日大雨不斷，民眾也陸續在網路上傳淹水畫面，高雄輕軌也部分停駛。雖然高雄市政府已緊急因應，市長陳其邁也視察相關抽水站，但仍有不少韓粉覺得淹水情形嚴重，在網路喊「還我韓國瑜」。

高雄市淹水慘況。(影/比特王臉書)

高雄今大雨造成不少地方淹水，有網友在韓粉網紅臉書粉專「比特王」投稿一段高雄的淹水影片，在長達1分鐘的錄影畫面中，指出位於仁武區永宏巷一帶，在下了一晚的豪雨後，雨水夾雜泥水，淹了整條道路，積水最深的地方還淹了近半個輪胎高。投稿的網友質疑，「新任市長只會要預算嗎？不要只會打卡發臉書」。

高雄地區目前已傳出8處積淹水，全數集中在北高雄地區，高雄市政府水利局為了防範民眾誤闖發生危險，已將8個積淹水處道路封閉進行管制，目前在阿蓮區、岡山區、路竹區、橋頭區都有積淹水情況發生。目前災情最嚴重的是路竹區太平路262巷的涵洞下方，積淹水程度大約30公分。而高雄輕軌也部分停駛。

災情不斷傳出，讓高雄網友、尤其是韓粉怒了。在「比特王」臉書粉專所放的影片下面回應表示「市長呢」、「不要再開會了，快救災」、「市內大淹水還往台北跑是怎樣」、「不是說是基本功嗎，現在怎麼搞成這樣」、「有這種基本功，還不如還我韓國瑜，做得還比較好」、「再罵韓啊，民進黨還不是淹到爆」。

(中時新聞網)