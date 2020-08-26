「你的熱血，就是希望！」由麗明營造號召發起，已連續舉辦19年的捐血活動，26日在台中市政府新市政中心「府後廣場」熱情登場，上午6台捐血車一字排開，很多民眾不到9點就來排隊捐血搶頭香，上午出現陣雨，擋不住民眾挽袖捐熱血的行動力，午後天公作美，太陽露臉，麗明營造董事長吳春山帶頭捐血，他說，捐血到今年已第25年，盼號召更多民眾前來打破去年1113袋的捐血紀錄，幫助更多人。

麗明營造號召發起公益捐血活動，6台捐血車一字排開，很多民眾不到9點就來排隊捐血。（盧金足攝）

邁向第19屆，截至2019年麗明已累積募得1萬0158袋熱血，吳春山指出，依台中捐血中心提供數據顯示，中、彰、投醫療用血每日有1500至1800袋的需求，現正值農曆7月與暑假，影響捐血人數與血庫安全存量。

今年初，因新冠肺炎疫情全球蔓延，許多大型活動被迫暫停，所幸台灣在防疫的表現可圈可點，人民也多有正確的觀念，因此在6月初政府公告放寬國內社區防疫措施，捐血中心也有醫療用血需求，吳春山決定每年於農曆7月舉辦的捐血活動要如期進行。

捐血一袋、救人一命！麗明公益捐血消息一出，很多企業與公益團體熱烈響應。（盧金足攝）

捐血一袋、救人一命！公益捐血消息一出，合作多年的主協辦夥伴，包括麗明建設、全宏營造、春耕不動產、豐穀建設、台中市南屯扶輪社、台中國美扶輪社、台中市國際蘭馨交流協會、台中日光溫泉會館、阿秋餐飲。

台中市今日天候出現陣雨，擋不住民眾挽袖捐熱血的行動力，麗明營造董事長吳春山很感動也很感謝，午後天公作美，太陽露臉，吸引很多人來捐血。（盧金足攝）

此外，還有京城銀行文心分行、京城銀行大里分行、土地銀行中港分行、彰化銀行中港分行、農業金庫台中分行、第一銀行台中分行、板信銀行台中分行。

「麗明營造第19屆捐血活動」今日在台中市政府「府後廣場」開放式空間登場。（盧金足攝）

台中市生命線協會、台灣行動菩薩助學協會、台灣老樹救援協會、台中市不動產開發商業同業公會、台中市企業經理協進會、敬業樂群大樓管委會、台中市建築經營協會、極品莊園咖啡等，義不容辭，動員加入宣傳行列，並慷慨解囊贊助多項捐血伴手禮贈品。

吳春山為感謝熱情民眾在炎炎夏日不辭辛勞前來共襄盛舉，貼心提供咖啡及沙威瑪讓捐血者免費享用，成功捐血者還能領到裝有「平安祈福米」、「便利商店咖啡券」、「潔淨清潔凝霜」、「咖啡濾掛包」等豐富伴手禮。

「麗明營造第19屆捐血活動」設於台中市政府新市政中心「府後廣場」開放式空間，26日上午9時起至下午4時止，還未捐血的民眾下午可以把握捐血助人的機會。

吳春山提醒，在防疫優先的前提下，民眾於現場等候區，請保持室外1公尺的社交安全距離，為了保護自己與辛苦的醫護人員，人人都請戴上口罩再上捐血車，安全防疫，讓熱血健康延續。

在新市政中心附近工作的上班族張先生，利用午休時間來捐血，他說，每年的捐血時間，都會響應麗明營造發起的公益捐血，看到這麼多人捐血，自己也熱血起來，做好事，大家同行，捐血助人很有意義。

(中時 )