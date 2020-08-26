行政院長蘇貞昌（中）26日出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，蘇代表蔡英文總統頒發總統感謝狀，並親頒獲行政院長獎的績優調解人員。（郭吉銓攝）
行政院長蘇貞昌（中）26日出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，蘇代表蔡英文總統頒發總統感謝狀，並親頒獲行政院長獎的績優調解人員。（郭吉銓攝）

安心旅遊補助經費是否加碼，行政院長蘇貞昌（見圖）26日出席「108年績優調解人員表揚大會」會前受訪表示，這都是人民血汗錢，應該花在刀口上，會請相關部會、主計總處好好評量。

蘇隨後進入會場，代表蔡英文總統頒發總統感謝狀，並親頒獲行政院長獎的績優調解人員。

(中時 )

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