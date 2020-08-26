安心旅遊專案是否加碼？蘇貞昌：再評估 14:332020/08/26 中時 郭吉銓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 安心旅遊補助經費是否加碼，行政院長蘇貞昌（見圖）26日出席「108年績優調解人員表揚大會」會前受訪表示，這都是人民血汗錢，應該花在刀口上，會請相關部會、主計總處好好評量。（郭吉銓攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌（中）26日出席「108年調解案件榮獲中央各獎項績優人員表揚大會」，蘇代表蔡英文總統頒發總統感謝狀，並親頒獲行政院長獎的績優調解人員。（郭吉銓攝） 安心旅遊補助經費是否加碼，行政院長蘇貞昌（見圖）26日出席「108年績優調解人員表揚大會」會前受訪表示，這都是人民血汗錢，應該花在刀口上，會請相關部會、主計總處好好評量。 蘇隨後進入會場，代表蔡英文總統頒發總統感謝狀，並親頒獲行政院長獎的績優調解人員。 (中時 ) #蘇貞昌 #行政院長 #安心旅遊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 以赤壁為例 蘇貞昌提「掃帚」論再嗆馬英九：保護國家靠決心 10:212020/08/26 政治 班班有冷氣 南投立委盼中央補助電費 04:102020/08/26 地方新聞 錢快用完 安心旅遊加碼？ 蘇揆給答案了：錢用在刀口上 11:132020/08/26 政治 最低工資法遲未過 卡在參採指標 04:102020/08/26 財經焦點 安心旅遊補助恐提前喊卡 林佳龍：還在努力中 11:502020/08/26 生活 安心旅遊補助吃緊 恐提早喊停 04:102020/08/26 社會新聞 專家傳真－面對疫情 你需要重新審視退休目標 04:102020/08/26 專題周報 維持獨立性 數發部不該納入NCC 04:102020/08/26 政治要聞 「要在印尼加倍賺回來」李長庚 半澤直樹上身 04:102020/08/26 財經要聞 跨境轉投資 轉不動了 04:102020/08/26 時論廣場 生活熱門新聞 別以為今年颱風都很鳥 吳德榮示警：後面有一個猛的 - 生活 逛藥局驚見中衛口罩沒人買 她搶2盒下一秒悲劇 - 生活 「梅莎」颱風將誕生恐比巴威強 專家：路徑很接近台灣 - 生活 大雨再洗3天 下一個颱風「快要來了」 - 生活 指控台大公衛蓋牌 陳時中道歉了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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