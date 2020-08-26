彰化與台大公衛學院合作的萬人血清研究計畫期中報告原訂25日公布，卻無預警延後，還被中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中批蓋牌，台大公衛研究團隊今天緊急宣布，將在明上午10時舉行說明會，對大眾報告。對此，陳時中表示，若外界對於蓋牌一說認為有政治性，他表達歉意。

對於台大公衛回應蓋牌說，決定掀牌，是否代表雙方和解，陳時中指，沒有所謂和解不和解，對於萬人血清採檢，祝他成功。台大公衛很早就不斷在講萬人血清檢測的事，並宣布25日要公布期中報告結果，臨時沒公布會引發社會更多揣測與誤解，畢竟一個研究或是調查結果還是執行者來說背景方法才會清楚。

陳時中表示，台大公衛前幾天有交一份只有簡單數目字的結果，但不適合由他來說，研究方法、規模、對象都不清楚，所以呼籲研究者來說明，才能讓爭議及早底定。

由於彰化採檢程序吵了一週，台北副市長黃珊珊今天在臉書發文表示，認為大家都想幫忙，不該是藍綠的問題，吵架不會讓病毒不見？陳時中表示，指揮中心也精疲力竭，這段時間，不管是美國團或是日本團來，還有開放境外生，指揮中心每個步驟都要花很大的物力、，防疫的事情政治化口水戰都不是我們樂於想見的。

陳時中指出，對蓋牌一說若大家覺得有政治性，那他表達歉意，他只是希望資訊可以公開。

(中時 )