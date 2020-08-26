YouTuber白癡公主風格無厘頭、搞笑又幽默，常常把許多網友逗樂，25日適逢七夕情人節，她也曬出一段男友視角的影片，只見身上的白襯衫釦子沒扣，露出W型的飽滿巨峰，對著鏡頭騷首弄姿，Lulu笑炸：「你幹嘛啦！」

白癡公主25日在IG問：「今天七夕情人節，你們都在幹嘛呢？」並上傳一支男友視角的影片，標註「拳頭硬了的癡表妹」，畫面中，她穿著一件白襯衫，扣子直接開到胸下，露出渾圓的雙球，對鏡頭嬌嗔：「下班很累對吧？看要先吃飯還是先洗澡，幹嘛啦！去房間啦！」邊說邊抖動雙峰，不只時尚部落客莫莉大驚：「深藏不露」，許多網友也紛紛留言：「很抖欸」、「夭壽那個有夠兇」、「癡癡終於有ㄋㄟㄋㄟ了」。

事實上，可以從白癡公主的脖子發現有道具痕跡，網友笑說：「這高領覺得保暖」白癡公主發揮幽默功力，神回：「沒啦，季節性脫皮」，再度引起哄堂大笑，曾表示想當白癡公主的反骨男孩成員培根，則在留言處附愛心祝：「情人節快樂」。白癡公主故作曖昧地回應：「在隔壁而已不要高調啦！」

白癡公主之前就為了製造效果，頂著超狂大胸部入鏡，讓胸前看起來很雄偉，但揹道具卻也讓她吃了不少苦頭，直呼：「背在身上很重，肩膀、腰都很酸」，痴痴還自嘲不適合當大胸部的人。

(中時新聞網)