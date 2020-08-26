黃珊珊指吵架不會讓病毒不見 陳時中：口水戰我們不樂見 14:292020/08/26 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 黃珊珊指吵架不會讓病毒不見，陳時中：口水戰我們不樂見。(圖/截自中時新聞網直播) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市副市長黃珊珊在臉書上指出，彰化的事件，不該變成藍綠問題，吵架不會讓病毒變不見。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示認同，爭議會讓指揮中心精疲力竭，並不樂見口水戰。 陳時中表示，黃副市長說得很好，我們都一直秉持這樣的態度。爭議會讓指揮中心精疲力竭，不管是美國團、日本團、境外生、捷克團，我們都要花費很大的人力和物力，政治化、口水戰都是我們不樂見的。 對於陳時中昨日針對彰化血清報告時，以蓋牌形容台大公衛學院的團隊，專家認為不恰當，用詞需要有證據，陳時中也對此致歉。 (中時 ) #黃珊珊 #陳時中 #口水戰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 川普語帶玄機 稱陸知他會怎麼做 04:102020/08/26 國際大事 黃國昌稱選總統會讓蔡英文很挫 王婉諭：言之過早 10:412020/08/26 政治 歐美組調查官被控強吻性騷女同事 友人幫喊冤：當時已斷片 10:292020/08/26 社會 連勝文批民進黨 讓台陷兵凶戰危 04:102020/08/26 政治要聞 颱風過門不入 網傳神秘力量護台灣 一圖打臉 09:452020/08/26 生活 孫鵬、狄鶯發聲明 盼公正判決 力挺寶貝兒 12:152020/08/26 娛樂 黃國昌曾嗆選總統 會讓蔡英文很剉 04:102020/08/26 政治要聞 陳時中控台大公衛蓋牌 李秉穎：說人蓋牌要有證據 10:092020/08/26 生活 黃國昌自爆：因打私菸案遭黨內指責 才有人建議選總統 12:042020/08/26 政治 誰愛台灣？雙英互槓 黃暐瀚感嘆吐內心話 11:442020/08/26 政治 生活熱門新聞 別以為今年颱風都很鳥 吳德榮示警：後面有一個猛的 - 生活 逛藥局驚見中衛口罩沒人買 她搶2盒下一秒悲劇 - 生活 雷雨彈狂炸台南 民眾驚：淹水30公分機車完蛋了 - 生活 「梅莎」颱風將誕生恐比巴威強 專家：路徑很接近台灣 - 生活 味精被錯怪了 吃多會口渴 其實凶手是它 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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