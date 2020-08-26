台北市副市長黃珊珊在臉書上指出，彰化的事件，不該變成藍綠問題，吵架不會讓病毒變不見。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示認同，爭議會讓指揮中心精疲力竭，並不樂見口水戰。

陳時中表示，黃副市長說得很好，我們都一直秉持這樣的態度。爭議會讓指揮中心精疲力竭，不管是美國團、日本團、境外生、捷克團，我們都要花費很大的人力和物力，政治化、口水戰都是我們不樂見的。

對於陳時中昨日針對彰化血清報告時，以蓋牌形容台大公衛學院的團隊，專家認為不恰當，用詞需要有證據，陳時中也對此致歉。

(中時 )