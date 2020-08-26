台中市政府警察局黎明派出所巡佐鄭天漢、警員陳郁仁，日前擔服巡邏勤務，接獲民眾報案稱74號快速道路上有重機拋錨在快車道，警方獲報後前往救援，以肉身引導指揮車流，協助騎士安全脫困返回平面道路，年約30歲的劉姓重機騎士，對於警察英勇的救援表達感謝。

警方指出，日前上午10時許黎明所陸續接獲民眾報案，稱有重機騎士站在快速道路上，情況險象環生。員警在五權西路匝道南下約200公尺處發現該重機。巡佐鄭天漢先將警車停放在拋錨重機後方保護劉姓騎士人身安全，指揮交通讓重機得以脫離快車道推至路肩，及時避免後續可能引發之危險。

警方為避免等待拖吊車作業時間過長，可能影響劉姓騎士及快速道路往來車輛之安全，巡佐鄭天漢當仁不讓以肉身引導指揮車流，護送劉姓騎士平安返回平面道路。

警方表示，劉姓騎士說他騎乘重機由北屯區出發南下，沒想到途中發現重機有異狀，還來不及下匝道竟故障於快車道上，所幸黎明所警力迅速到場馳援，才不致發生意外，頻頻感謝員警的英勇協助及時保護渠和其他用路人的之生命安全。

黎明所長林澤聰表示，發生事故當下不要慌張，應先開啟警示燈放置警示標示物，避免遭後車追撞，迅速聯繫相關單位或道路救援拖吊排除，人留現場周遭安全處，以最有效率的方式善後，保障最大利益之虞，亦能避免不必要的二度傷害。

(中時 )