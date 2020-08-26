衛福部長陳時中26日表示，考量若國內疫情升溫，有縣市或特定場域出現「感染源不明之本土病例」時，許多公開場所發生不特定對象或群聚感染的「風險較高」，必須提高對於佩戴口罩之強制力，因此指揮中心將要求地方政府，以及各目的事業主管機關依法公告罰則，並對（戴口罩）屢勸不聽者依具體情節裁罰。

陳時中進一步強調，若是疫情更趨嚴峻，「感染源不明之本土病例持續增加」，而且「涉及多數縣市或場域」時，將由指揮中心評估並宣布「全國性之強制措施」，以阻斷傳播鏈。

陳時中說，新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，我國防疫有成，連續多日無本土病例，指揮中心自6月7日起放寬國內防疫措施，但也發現到近期民眾警戒心下降，整體防疫新生活運動落實情形不盡理想，因此在8月5日提醒民眾，在出入無法保持社交距離、或會密切接觸不特定對象之人潮擁擠或密閉場所時，務必佩戴口罩。

根據指揮中心要求，8大類人潮擁擠或密閉場所，如醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等，都須戴口罩。

陳時中強調，國內社區目前相對安全，現階段仍以加強宣導落實防疫新生活運動，同時勸導民眾配合在這8大類場所佩戴口罩為主。然而，地方主管機關如已依據傳染病防治法第37條第1項第6款之規定，規劃或已公告8大類場所「強制戴口罩及訂有相關罰則」，指揮中心原則予以尊重，該等縣市則應依傳染病防治法第37條第3項將公告內容函送指揮中心。

(工商 )