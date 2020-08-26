兩性專家欣西亞與大6歲洋人老公Shane結婚16年，無論在社群還是上節目，都能感受到兩人感情甜蜜恩愛，沒想到最近欣西亞卻在節目上自爆其實早年結婚時定居美國，老公跟美艷鄰居人妻有過一段曖昧互動時期，老公甚至要求要陪對方去產檢，讓她氣到秒收行李回台灣，網友看了播出後也說「那女人擺明要勾引妳老公」。

欣西亞日前上《新聞挖挖哇》，聊到早年定居美國時有過婚姻危機，當時他們租屋，對門住了一對跟他們年紀相仿的夫妻，原本想敦親睦鄰，但漸漸卻發現「鄰人難防」，她發現鄰居先生是排班制，因此太太常獨自在家，而這種時候鄰居太太常找理由請Shane過去幫忙，舉凡水龍頭壞掉、換燈泡、馬桶要通，都找她老公去救援，欣西亞第六感警鈴大作，覺得好像鄰居老公不在家「他們家就很容易壞掉」。

而讓欣西亞忍無可忍的引爆點，是老公某天下班，竟然說鄰居太太不會開車，所以隔天要帶她去產檢，欣西亞坦言聽到這句話完全爆炸，「整個火就炸下來了」，尤其是鄰居太太的母親其實就住旁邊，怎麼不找媽媽而是找別人的老公？坦言「陪產檢」這件事讓她覺得很敏感，心裡那關怎麼樣都過不去。

兩人因此事爭執不下，欣西亞當場決定收拾行李回台灣，老公才真的緊張，連忙打給婆婆求救，結果挨罵：「你不懂女人欸」，開導Shane想幫忙很好，只是：「產檢這件事情，連身為媽媽的我都覺這不妥當」，要兒子反省即便內心覺得有理，但只要太太覺得不舒服、不開心，是否就該反思那件事可否別做，欣希亞表示多虧婆婆已女人觀點跟老公溝通，才化解這場婚姻危機。

(中時新聞網)