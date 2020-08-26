近日捷克團即將訪台，由於參訪團人數多達九十人，包含商務與外交人士，對於防疫將會是一大考驗，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，已進行跨部會的討論，並就商務人士來訪進行防疫醫師的訓練，會盡力將防疫做到完美。

陳時中說，這次捷克團來訪具有兩大意義，第一就是國會、外交的意義，第二就是經貿上的意義，同時也是首次的外交泡泡與商業泡泡同時進行，自己也會出席一些活動，與捷克代表就防疫心得上交換意見，由於訪問團人數眾多，因此外交部、經濟部都與指揮中心保持密切聯繫，檢視防疫措施是否能夠達到滴水不漏。

陳時中說，本次有邀請國內一些民間團體來參加，日前也提出有關開會場地是否能維持安全社交距離的意見，幾個比較小的場地已進行評估是否要更改，至於會後的消毒措施，建議各單位統一由同一家公司來進行，確保品質，或是能夠協調國防部出動化學兵，盡量維持社區內的乾淨。

(中時 )