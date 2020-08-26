8月22日上午，第六屆“寧台行知教育論壇”暨第八屆南京市行知·中小學校長論壇在南京棲霞開幕。本次論壇通過兩地連線的形式舉行，來自兩岸的百名知名教育專家、中小學校長通過視頻會議參加。

第六屆“寧台行知教育論壇”線上舉辦

南京曉莊學院副校長楊種學致歡迎詞，南京市台辦主任張屹、南京市委教育工委書記張生應邀出席並致辭。南京市相關部門負責人應邀參加論壇開幕式。

論壇上，原江蘇省教育規劃辦主任彭鋼、台灣彰化師範大學教育研究所副教授王智弘、南京市疾病預防控制中心主任醫師劉輝等先後走上講台圍繞“學校教育現場面對疫情的反思與作為”進行主題報告，同時，兩岸各學校校長也進行了教學經驗分享。

第六屆“寧台行知教育論壇”線上舉辦

據悉，此前“寧台行知教育論壇”已舉辦五屆，增進了兩岸學者的相互了解，提升了兩岸教育研究領域的學術交流，搭建了兩岸教育交流與合作的新平台。在疫情當下，為有力推進學校“生命健康教育”的實施，凝聚共識，增進情感，提供了新思路，創造新機遇。

本次論壇由南京曉莊學院、（台灣）中華教育創新发展學會主辦，南京曉莊學院教師教育學院、南京曉莊學院附屬小學教育集團、台灣彰化縣花壇鄉花壇小學共同承辦。

(中時新聞網)