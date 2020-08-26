花旗集團（Citigroup）對美股前景的看法突然出現髮夾彎，一改先前看衰美股今年將暴跌的立場，並調升對今年底標普500指數的行情預測。

花旗周二出具報告指出，研究團隊先前的悲觀預測現在看來「越來越不太可能發生」，因聯準會毫不設限的寬鬆政策、實質利率跌入負值與技術指標，都顯示美股將突破阻力的前景。

花旗表示，美國聯準會將「盡一切所能」，防止股市再度崩跌，有鑑於此，該銀行將今年底標普500指數的行情預測調升為「較當前價位溫和下跌」，具體而言，將標普500指數到年底的目標價位由2,900點上修至3,300點，是近幾個月來第二度調升美股展望。

為了在新冠肺炎疫情重創美國經濟之際提供面面俱到的支持，聯準會已採取許多前所未見或極為罕見的舉措，將基準利率調降至近零水準、提供放款方案，並擴大資產收購範圍至市政債券、抵押貸款證券、商業票據與企業債。透過這些措施，聯準會迄今已經向市場挹注數兆美元資金活水。此外，聯準會也一再重申將繼續盡一切所能，為美國經濟提供援助。

花旗雖將標普500指數的年底目標價調升至3,300點，但仍屬看跌，只是與周二收盤位3,443.62點相比，代表花旗認為到年底該指數可能只有下跌3.9%的空間，與之前預估的重挫15.5%相比樂觀許多。花旗並預估標普500指數在2021年中達到3,600點，意即與目前價位相比仍有約5%的上漲空間。

(時報資訊)