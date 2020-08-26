美股科技股續揚，台積電(2330)持續積極布局先進製程，股價開高走高收在今日最高價也是收盤價的新高，帶動台股同步收最高，集中市場收盤漲75點至12833點，連續第四天走強，收盤收上12800點之上，回到上周四長黑棒的高點之上。全天成交值減為1759億元。

台股今日早盤再由台積電領軍，震盪向上，盤中漲50點左右，站上12800點，與台積電同步重返月線關卡並持續站穩；尾盤在台積電收高帶動，台股尾盤收上12833點，也距歷史收盤高點僅差一百多點。

美國消費者信心跌至6年低點，造成美股周二早盤一度回檔，但美中貿易停火和新冠單日確診數下滑使得市場氣氛樂觀，尾盤科技股拉升，終場美股四大指數呈現漲跌互見，標普500指數與那斯達克指數再度創下歷史收盤新高，且費半指數強勢。

台股上周四一根帶量長黑棒直探季線震驚市場，但本周台積電線上技術論壇登場成為多頭救世主，在台積電持續不斷投資，擴充產能及提升製造能力，穩固領先地位，台積電成為台股領頭羊，本周帶領台股逐日向上反攻，不但收復上周四的失土，並且重回多頭格局。

台積電先前在7月28日早盤創下466元天價，但當天收黑棒，收盤價435元，之後台積電呈現整理；上周四台股盤中大跌600點，台積電回測401元，但上周五至今，四天以來天天漲，也救駕台股這四天每天漲。今日台積電創下收盤價新高442元，未來台積電能否突破466元，也成為台股能否突破1萬3千點大關的重要指標。

台積電今年資本支出再創新高，並持續投資新廠、擴充產能，也可望將持續帶旺本土供應鏈，家登(3680)、漢唐(2404)、帆宣(6196)、弘塑(3131)等今早股價均大漲。

另外，防疫概念股今早也再獲市場買盤青睞，包括南六(6504)、恆大(1325)等均止跌反彈。

台股在上周四(20日)大跌急測季線後，已連四個交易日反彈。繼周二台股站回月線，今早雖市場追價買盤謹慎，但在台積電股價續強帶動，台股連續第四天收漲，技術面強勢。

隨著美股持續創高，台積電領軍，帶動台股反彈收復8月20日的高檔帶量長黑高點，今日續攻高，成交量持續量縮。台股驚驚漲，看回不回，行情應可望維持高檔震盪。

(時報資訊)