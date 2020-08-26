2020年《天下企業公民獎》公布評選結果，造紙大廠正隆（1904）在200多家企業中脫穎而出、7度獲獎，且成為唯一上榜的紙業公司。今年並進步至「大型企業」組第34名、創下歷年來最佳成績，足見公司近年在企業社會責任（CSR）耕耘的成果備受肯定。

正隆以造紙和紙業加工為核心，依紙業循環再生特質使用植物及回收原料，藉由規模化技術設備實踐循環再生，為循環經濟領頭綠色工業。近年也積極投入廢紙容器再生利用，創造紙容器再生價值，協助政府處理大量垃圾問題。

正隆表示，集團去年共使用近175萬公噸回收紙，回收紙利用率高達92.6％，等同減輕8.9座木柵焚化爐年處理量，少砍3490萬棵樹、保留5817座大安森林公園，減碳高達1012萬公噸。

正隆董事長鄭舒云表示，去年適逢成立60周年，公司以「紙。為世界的美好前進」持續創新、追求卓越，並積極創新研發綠能、開發低碳商品與智能服務，透過穩健擴充產能，深化循環經濟效益，帶動本業獲利屢創新高，持續發揮對經濟、社會、環境的正面影響力。

正隆以環境永續為發展重點目標，秉持產品生命周期思維，實踐產品、能源和水資源3大循環並訂定目標持續精進。在能資源整合系統發揮綜效下，去年替代燃料率達9.22％、廢棄物資源化年增3.6個百分點至80.9％、溫室氣體減量0.9％，工紙單位用水量年減5％等。

此外，正隆追求零廢棄願景，近年以紙塑分離技術升級再生廢紙容器及淋膜修邊紙產製綠色產品，輔導全台回收商轉型接軌國際回收紙品質。同時，也致力打造幸福健康職場，已連13年調薪，全時員工薪資中位數業界最高，員工福利支出和訓練時數逐年成長。

正隆去年投入社會公益金額1600萬元、志工服務2985小時，並打造全球首座回收紙材「正隆森隆活虎館」、累計成立17座正隆紙圖書館，連4年協辦「紙箱戰紀」教育回收紙再利用，8700多人投入「正隆60。愛不紙息」綠色公益行動。

展望今年，正隆將以「低碳綠能新紙業」為目標，持續精進客戶服務、創新加值、低碳綠能3大主軸優勢，以立足台灣、拓展海外雙軌發展，致力成為綠色紙業標竿，為世界的美好持續前進。

(時報資訊)