TrendForce旗下半導體研究處表示，2019年DRAM報價大幅下滑，全年累計跌幅超過5成，使大多數模組廠去年營收下滑，但在金士頓(Kingston)逆勢成長的拉抬下，2019年全球模組市場整體銷售額達161億美元，僅年減3%，前十大模組廠業績表現則互有消長。

回顧2019年價格走勢，TrendForce指出，因伺服器為首的採購動能轉弱，導致DRAM價格在2019上半年快速滑落，且客戶端花費1年的時間去化庫存，使得DRAM價格全年有壓，多數模組廠的營運受到拖累。但有少部分模組廠開拓新的營運商機，帶動業績逆勢上揚。金士頓持續蟬聯冠軍寶座，中國廠商嘉合勁威直衝第4名。

TrendForce統計，2019年全球前5大記憶體模組廠占整體銷售額90%；前10名亦囊括全球模組市場中95%的營業額，其中，金士頓單一家市占已突破8成，去年其開發出新的商業模式，藉由協助國際大型OEM客戶優化供應鏈管理，在DRAM報價下跌下逆勢成長，以營收年增8%的佳績再度蟬聯冠軍。

台廠威剛(3260)標準型記憶體的產品比重較高，受整體市況不佳影響，2019年營收衰退43%，排名下滑至第5，公司持續積極轉型電競、工控、車載等新興事業，期望能降低標準型記憶體的比例並提高獲利。

台廠十銓(4967)在市場波動的情況下，更積極投入電競領域發展，並加強行銷推廣，使銷售量與產品均價皆有顯著成長；加上公司持續往海外積極拓展電商領域。透過電競與電商雙成長的助攻，公司去年營收成長達6.3%，排名亦從第9前進至第7。

創見(2451)受到報價下跌加上公司持續轉型影響，營收去年衰退25%，排名落至第8，面對記憶體市場的波動，將持續投注在毛利較高的工控專案及策略型產品，冀望透過通路、工控兩大核心以強化競爭力。

宇瞻(8271)2019年位居第9，去年DRAM營收衰退較大，但重心為持續轉往利基型工控、醫療與車用領域發展，因此獲利表現較前一年成長。藉由切入高毛利的利基型產品，旗下標準型記憶體占比已低於半數，可望使獲利體質穩健。

位居第10的宜鼎宜鼎(5289)連續2年登上前10大排行榜，2019年DRAM營收衰退18%，除了相較同業跌幅較小外，獲利也逆勢增加，展現其長期深耕相對穩定且高單價工控領域的硬實力。宜鼎未來持續瞄準工控、伺服器、醫療等相關產品線，並多元布局AI技術所衍生的全新商機。

中國大陸廠商記憶科技(Ramaxel)2019年受價格跌幅劇烈影響，業績下滑接近4成；2018年排名第2的美系廠商Smart Modular Technologies跌幅逼近5成，使兩者第2、3名順位互換。

深圳模組廠嘉合勁威(POWEV)去年在中國拿下新訂單，出貨成長的幅度抵過報價下跌壓力，帶動營收年增8.5%，排名一舉拉升至第4名。排名第6為深圳老字號DRAM模組品牌廠金泰克(tigo)，2019年憑藉著B2C往B2B的業務轉型，DRAM營收僅微幅衰退4.6%。

(時報資訊)