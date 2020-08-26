繼振興三倍券發放後，教育部體育署推出的「動滋券」也已上路，台中市國民運動中心、各體育場館紛紛響應活動，祭出促銷方案，包括朝馬國運中心配合振興券推出「課程加票卡」套餐組合及「滿千送百」等促銷優惠，各國民運動中心、港區運動公園及部分市立游泳池業者也已登記為動滋券合作商家，歡迎多加利用。

運動局表示，配合中央振興三倍券政策，北區國民運動中心推出專屬促銷方案，提供瑜珈、有氧、游泳、體適能教練課程及籃球、羽球點數卡供民眾選擇；港區運動公園開放所有課程皆可使用振興券；中興游泳池祭出「振興券3000元換票券40張」的活動；梧棲游泳池則針對全票及半票分別規劃1000元及700元可購買15張票券的方案，各業者所提的振興券促銷優惠方案，均依據經濟部規定辦理。

運動局長李昱叡說，南屯國民運動中心、烏日溫水游泳池及三信游泳池則全面開放使用振興三倍券，朝馬國民運動中心更推出「課程加票卡」套餐組合及「滿千送百」等促銷優惠，讓民眾在後疫情時代找回運動樂趣，達到強身健體的防疫目的。

運動局強調，教育部體育署推出的「動滋券」已上路，可使用至明年1月底，目前各國民運動中心、港區運動公園及部分市立游泳池業者已登記為合作商家，也是台中購物節限定優惠商家，不只消費紅利點數3倍送，消費滿百元以上還能獲得運動體驗券(限量200張)。購物節至8月底截止，歡迎民眾趁優惠結束前多加利用。

(中時 )