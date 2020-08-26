新冠肺炎疫情影響，北市府提出「防疫」及「紓困」2大方案，為協助經濟轉型，今年針對4件土地招商案，預計砸408億餘元，包括數位內容創新中心新建營運移轉案、北投區軟橋段88、91、93地號市有土地設定地上權案、內湖影視音產業園區設定地上權案、環狀線Y26站捷運開發區。

台北市長柯文哲26日赴內湖科技園區，出席「第3屆內科千人捐血活動」，他表示，內科園區多半是年輕人，產發局每2年會辦1次「北市產業園區生技調查作業」，透過問券分析，可讓市府更精確地協助企業發展，所以拜託各企業多多配合。

針對4件土地招商案，柯也說，市府定期舉行防疫會議，密切掌控疫情，未來的經濟活動應迎向新常態，朝經濟轉型方向前進，今年預計推出民間投資金額總計408億餘元，期待引進優質的新興產業，發揮產業群聚效應，展現經濟新樣貌。

另外，因疫情影響，全台血庫告急，台北內湖科技園區發展協會發起3次千人捐血活動，前2次約募得1600袋熱血，台北捐血中心此次出動19輛捐血車，預計可再募得2200袋熱血。

內科協會理事長翁素蕙表示，希望透過柯文哲及內科協會的號召，並藉由內科員工的拋磚引玉，帶動更多民眾挽袖獻愛心捐熱血，匯聚更多家「園區企業」共同參與。

(中時 )