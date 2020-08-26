嘉義1警協助衛生所將思覺失調者送醫 遭刀劃傷額頭 14:462020/08/26 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受傷員警已由救護車送往嘉義長庚醫院治療。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣布袋警分局布袋派出所一名25歲男性員警，今上午11點多協助布袋衛生所執行思覺失調者強制就醫，沒想到這名思覺失調者突然涉持刀攻擊，造成其額頭有1公分撕裂傷、意識清楚，由救護車送往嘉義長庚醫院治療。嘉義縣衛生局表示，已將這名思覺失調者送至臺中榮民總醫院灣橋分院就醫。 (中時 ) #布袋 #額頭 #嘉義縣 #嘉義 #衛生所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中控台大公衛蓋牌 李秉穎：說人蓋牌要有證據 10:092020/08/26 生活 豪門買凶殺親4／姪孫上香撞見密室協商 遭大漢用鐵筒狂尻 叔公旁觀不救 08:462020/08/26 社會 豪門買凶殺親1／中和望族爭20億土地 叔公遭控買凶殺姪孫 08:462020/08/26 社會 黃國昌自爆：因打私菸案遭黨內指責 才有人建議選總統 12:042020/08/26 政治 住戶沒吃到社區餐會 自作主張扣抵管理費被告了 09:282020/08/26 社會 長照等級評估 不利思覺失調者 04:102020/08/25 地方新聞 班班有冷氣 南投立委盼中央補助電費 04:102020/08/26 地方新聞 應屆女大生考上空姐 花蓮打工換宿騎疑自摔 遭曳引車爆頭亡 10:022020/08/26 社會 台中員警遭思覺失調患者砍傷 盧秀燕深夜探視慰問 22:142020/08/25 社會 協助查封房舍 台中員警遭思覺失調患者砍傷 16:382020/08/25 社會 社會熱門新聞 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 黃健庭貪汙無罪確定 幫助逃稅判刑2月定讞 - 社會 兒子聯絡簿上老師一句留言 竟讓媽媽頭皮發麻起雞皮疙瘩 - 社會 惡搞玩過火 彰化高職生拿模型飛機戳同學菊花 - 社會 淫棍水電工激戰13歲少女10回合還搞大她同學肚子 法院：2年6個月 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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