嘉義縣布袋警分局布袋派出所一名25歲男性員警，今上午11點多協助布袋衛生所執行思覺失調者強制就醫，沒想到這名思覺失調者突然涉持刀攻擊，造成其額頭有1公分撕裂傷、意識清楚，由救護車送往嘉義長庚醫院治療。嘉義縣衛生局表示，已將這名思覺失調者送至臺中榮民總醫院灣橋分院就醫。

(中時 )