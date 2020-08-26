前總統馬英九與蔡英文總統兩人隔空就卑躬屈膝、把台灣推向戰爭邊緣隔空交火。國民黨立委吳斯懷也持續在臉書發文挺馬，強調戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，吳斯懷也感慨，「每次誠摯的建議終遭忌嗎？

吳斯懷認為，與其討論大陸會不會武統台灣？美國會不會援台？台灣能支撐幾天？這些都問錯問題了，應該先問「台灣要戰爭還是和平？」若選擇戰爭，我們準備好了嗎？若選擇和平，蔡英文現在的方向正確嗎？

吳斯懷指出，戰爭是總體國力的對抗，武力戰只是最後的手段，外交、經濟、心理等都會先期開展，面對中共破壞、摧毀或網路攻擊「國家關鍵基礎設施」，請問蔡政府，相關防護措施我們準備好了嗎？

吳斯懷表示，到目前為止只看到國防部認真執行備戰，那其他部會呢？比如電力系統、中油儲油槽、天然氣儲氣槽如果遭受破壞，台灣會亂成什麼情況？空中、地面鐵公路系統、橋樑遭受破壞或網路攻擊，政府如何因應？國家關鍵基礎設施一旦遭到破壞、摧毀或網路攻擊，政府無法正常運作、指管通情中斷、公共安全混亂、經濟崩盤、民眾恐慌、社會動盪。

吳斯懷說，我們不挑釁、不避戰、不卑躬屈膝，但是請問蔡政府面對戰爭我們準備好了嗎？請問全國民眾，大家準備好了嗎？戰爭沒有贏家，和平沒有輸家，每次誠摯的建議終遭忌，國防專業還是打掃專業？不要把掃把拿來羞辱國防專業。

(中時 )