中信兄弟今年度季中選秀選了9位新人，球團今（26）日宣佈與其中7人簽約。但第1指名的余謙尚未與球團達成共識，第7輪選中的劉嘉益則因體檢未通過無法簽約，球團祝福他日後有更好的發展。

7位新秀皆與球團完成簽約衫，與兄弟們一同奮戰。第2輪選中的二刀流「火球男」宋晟睿來自平鎮高中、18歲，右投右打。球團給予380萬元簽約金，一軍月薪8萬、二軍月薪6萬，另有激勵獎金80萬元。

來自普門中學的內野手馬鋼、18歲，右投右打，獲中信兄弟第3輪選入。球團給予320萬簽約金肯定，一軍月薪8萬、二軍月薪5萬，另有激勵獎金60萬元。

第4指名的林志綱內外野兼備，來自國立臺灣體育運動大學、21歲，右投左打，球團給予240 萬簽約金，一軍月薪9萬、二軍月薪7萬，另有激勵獎金60萬元。

劉貴元將簽約金20萬元回饋給「中華民國徐生明棒球發展協會」，以感念其栽培之恩。（中信兄提供／廖德修台北傳真）

以野手身分投入選秀的林吳晉瑋，中信兄弟在第5輪選入，將在捕手的位置加以培養，他是中職首位綠島出身的球員，來自穀保家商、18

歲，右投左打，球團給予170萬簽約金，一軍月薪8萬、二軍月薪5萬，另有激勵獎金100萬元。

來自遠東科大的黃韋盛21 歲，右投右打，雖於去年選秀會落選，但並不氣餒，今年再度參加中職新人測試會，得到職棒教練團的推薦獲得選秀會資格，中信兄弟在第6輪選中，球團給予70萬簽約金，一軍月薪9.5萬、二軍月薪7萬，另有激勵獎金120萬元。

第8輪選中的投手曾家鋐來自南華大學，今年度中職二軍交流盃賽效力於台南市成棒隊、23 歲，右投右打，球團給予20萬簽約金，一軍月薪9.5萬、二軍月薪7萬，另有激勵獎金80萬元。

第9輪選中的外野手劉貴元與馬鋼一樣來自普門中學，18歲、右投左打，曾參與2018中國信託贊助的中華職棒專業棒球訓練營，球團給予 20萬簽約金，一軍月薪7萬、二軍月薪5萬。

值得一提的是，劉貴元為已故總教練徐生明在故鄉成立的「美濃少棒－十年培育計畫」中首位進職棒的球員，劉貴元也將20萬簽約金全額捐贈給「中華民國徐生明棒球發展協會」，以感念徐總的栽培。

(中時 )